So verkünden die Stars das Geschlecht ihres Babys

Auch Influencerin Sara, 26, und ihr Mann Lorenzo Leutenegger, 36, liessen es sich nicht nehmen, das Geschlecht ihres Kindes mit einer eigens dafür organisierten Party zu enthüllen. Mitte Juni luden die beiden ins Zürcher Hotel Dolder Grand. Das Paar selbst wusste bis zur Öffnung einer grossen Kartonkiste, in der sich hellblaue Luftballons befanden, ebenfalls nicht, was es werden würde. Planmässig sollen die Leuteneggers ihren Sohn am 5. November auf der Welt begrüssen können. «Wir sind mega glücklich!»