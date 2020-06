Der mit drei Oscars nominierte Film über die homosexuelle Liebesbeziehung zweier Cowboys sorgt in den USA für kräftigen Wirbel. Ledger wird für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert, gewinnt diesen aber erst in seiner letzten Rolle als Joker in der Batman-Verfilmung «The Dark Knight» posthum 2009. Während seiner Zeit mit Williams wird Ledger jedenfalls als ernstzunehmende Hollywoodgrösse gefeiert. Es müssen privat wie auch beruflich turbulente drei Liebesjahre gewesen sein.