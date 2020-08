Warum junge Leute nun Omas Erdbeerroulade backen

Keine falsche Bescheidenheit: die Füllung

Den Rahm zusammen mit dem Zucker steif schlagen, ein Drittel davon wegstellen (und nicht naschen!). Im Anschluss die in kleine Stücke geschnittenen Erdbeeren unter die restliche Sahne heben. Wer das Törtchen später mit Erdbeeren verziert haben will, legt auch hier in weiser Voraussicht ein paar zur Seite.

Dann wirds spannend: Das Biskuit-Rechteck mit dem Erdbeerrahm bestreichen, dabei aber bitte aussen stets einen etwa 2cm-breiten Rand freilassen. Trommelwirbel: Von der schmalen Seite her wird gerollt und das dicke Ding auf der Naht abgestellt. Ein bisschen drücken, sich freuen und stolz sein. Zu guter Letzt darf die Roulade mit der Rest-Sahne bespachtelt und mit Schokoladenspänen (und Erdbeeren) berieselt werden.

Tipp: Puder- oder normaler Zucker wie bei Influencerin Matilda sieht auch hübsch aus.