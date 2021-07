Das Wanderoutfit kommt vom Weg ab

In Mode-Kreisen ist man sich einig: Alpinismus wird zum Trend. Die Zeiten, in denen man sich dem Fashion-Bewusstsein wegen widerwillig in Trekking-Kleidung zwängte, sind vorbei. Auffällig oft sah man in den Herbst- und Winterkollektionen fürs aktuelle Jahr und den Männerkollektionen für die Saison Frühling/Sommer 2022 Entwürfe, die auf 2000 Höhenmeter zu erwarten wären. Zumindest etwas abstrakt gedacht – ob die Designs tatsächlich den Wanderrouten standhielten, wagen wir zu bezweifeln.