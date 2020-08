Der Profialpinist bleibt daher skeptisch, was die Motivation von Houldings Kindern anbelangt: «Ich bezweifle, dass insbesondere der Dreijährige diese Unternehmen so toll fand. Hand aufs Herz: Kleine Kinder spielen am liebsten mit anderen Kindern und erleben mit ihren gleichaltrigen Freunden Abenteuer – nicht mit ihren Eltern.»