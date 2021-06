Das neue alte Lieblings-Top der Stars

Wanna get dirrrty?

Aber Moment mal. Das haben wir doch alles schon mal gesehen, oder? Richtig! Somebody ring the Alarm! Das Schal-Top ist inspiriert von den goldenen Dirrrty-Zeiten der grossen Christina Aguilera. Die Popikone trug das Teil zu den MTV Video Music Awards 2002. Und da sich die TikTok-Generation gerade am liebsten an den Trends der Y2K-Ära bedient, ist es kein Wunder, dass auch das Wickel-Oberteil einen zweiten Frühling erlebt.