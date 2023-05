Wie in so vielen Bereichen übernahmen die USA auch bei den Hoodies einmal mehr die Vorreiterrolle. In den 30-er Jahren produzierte «Champion» den ersten Kapuzenpulli so, wie wir ihn heute kennen. Das amerikanische Label wollte ein praktisches Kleidungsstück für die Arbeiter in den eisigen Tiefkühllagern entwerfen. Aha, deswegen die Bündchen an Ärmeln und Rumpf und eine schützende Kapuze! Jetzt macht alles Sinn. Ab den 70ern wurde der Hoodie dann auch unter Athleten beliebt, um sich in den Trainingspausen warm zu halten. Es hat nicht lange gedauert, bis auch die Bauarbeiter in New York die Genialität des Champion-Hoodies erkannt haben. Der Pulli war warm, stabil und weit genug, um darunter weitere Schichten zu tragen.