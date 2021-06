«Toxic Positivity»: Wann positive Vibes schaden

Spot: Sie erzählen in Ihrem Buch, «Good Vibes Only»-Postings und ähnliches während der Corona-Krise hätten Sie gestört. Sie bezeichnen zu viele positive Vibes als «Toxic Positivity». Können Sie diesen Begriff einmal erläutern?

Anna Maas: «Toxic Positivity», oder «toxische Positivität», basiert auf der Annahme, dass ein Leben nur dann gelungen ist, wenn es durch und durch aus positiven Gefühlen besteht. Positives Denken ist an sich ja ein toller Ansatz – doch wenn gar kein Raum mehr für unangenehme Gefühle und belastende Situationen bleibt und wenn dieses positive Denken dazu führt, dass wir Gefühle bei uns selbst und bei anderen klein reden und nicht ernst nehmen, kann das sehr belastend sein und schlimmstenfalls unserer psychischen Gesundheit schaden.

Ausserdem schiebt die Ideologie des positiven Denkens die Verantwortung auf das Individuum: «Du bist deines Glückes Schmied» bedeutet eben auch «Wenn du nicht glücklich bist, wenn du genervt bist, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, dann bist du selbst schuld. Arbeite doch einfach an deinem Mindset!» Dieses Denken blendet strukturelle Probleme und äussere Umstände komplett aus.



«Wer unglücklich ist, ist selbst Schuld»: Sie erklären, dass durch solche Ansätze Druck aufgebaut wird. Sollte man im Umkehrschluss also nicht versuchen, glücklich zu sein?

Maas: Zum einen halte ich die Aussage, dass jeder allein für Glück oder Unglück verantwortlich ist, ja nicht für richtig, sondern für Unsinn. Wir werden in eine bestimmte Gesellschaft, in eine bestimmte Familie und in bestimmte Privilegien und strukturelle Schwierigkeiten hineingeboren. Dann machen wir Erfahrungen, die wir uns auch nicht immer selbst aussuchen. All das bestimmt mit, wie happy oder psychisch vorbelastet wir sind.

Zum anderen ist es natürlich schön, wenn man glücklich ist – und total nachvollziehbar, dass man danach strebt. Aber unangenehme Gefühle sind wichtig für uns, wir sollten sie nicht verdrängen. Jedes Gefühl gibt uns einen Hinweis über unsere Bedürfnisse und Wünsche. Wir können uns selbst nur näherkommen – und ganz nebenbei auch schneller wieder aus einem Tief herauskommen –, wenn wir anerkennen, dass die gesamte Klaviatur an Emotionen wichtig ist und zum Leben dazugehört. Und: Wut beispielsweise ist ein Antreiber, um Veränderungen anzustossen! Ohne wütende Frauen würde ich vermutlich heute noch die Unterschrift meines Mannes brauchen, um ein Konto zu eröffnen.