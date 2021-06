Frauen verfallen gerne mal schnell in die Mutterrolle. Doch dieser Schuss kann nach hinten losgehen, warnt Grünewald. Denn: die Kinder haben schon eine Mutter. Und auf vermeintliche Konkurrenz reagieren sie je nachdem ziemlich empfindlich. Auch wenn es schwer fällt, ist zumindest am Anfang eine gesunde Distanz sicher nicht verkehrt. Natürlich kann man sich um die Kids bemühen, mal ihr Lieblingsessen kochen oder eine Ausflug planen. Aber man darf nich enttäuscht sein, wenn einem anfangs Ablehnung entgegenschlägt, und man soll sie nicht persönlich nehmen. Versuchen, sich in die Kinder hineinzuversetzen und ihnen Zeit geben ist das A und O.