Und dann merkt man plötzlich, dass es nicht mehr so richtig läuft zwischen der eigenen Mutter und diesem Freund. Und man fragt sich: Was jetzt? Was passiert, wenn sie sich trennen? Denn der Mann, mit dem man jahrelang gelebt und gelacht hat, hat nach einer Trennung weder das Recht noch die Pflicht, mit den Kindern der Ex-Partnerin in Verbindung zu bleiben. Verschwindet er nun einfach aus deren Leben?