In Zeiten wie diesen darf man nicht vergessen, auch an sich selbst zu denken: Me-Time ist angesagt. So fällt auch das Fazit einer Studie aus, in der das Wohlbefinden im Zentrum stand. Im Auftrag der Atupri-Gesundheitsversicherung wurden 1254 Schweizer*innen im Alter von 15 bis 74 Jahren gefragt, was ihnen gut tut.