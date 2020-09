250 ml Wasser

30 g getrockneter Thymian

10 g Lindenblüten

So wirds gemacht Die getrockneten Kräuter (erhältlich im Supermarkt oder in der Apotheke) in einen Teefilter aus Papier und anschliessend in einen Krug geben. Mit kochendem Wasser übergiessen und 20 Minuten ziehen lassen. Teefilter aus der Kanne nehmen. Den Kräutersud ins warme Badewasser geben und verteilen.