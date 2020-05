Was würden sie Eltern sagen, die in Erwägung ziehen, ihre Kinder längerfristig daheim zu unterrichten?

Es gibt nicht richtig und falsch. Es kommt auf die Familiensituation an. Die Eltern müssen sich überlegen, ob sie sich Homeschooling inhaltlich, aber auch finanziell leisten können. Ein Elternteil muss sich hundert Prozent dem Homeschooling widmen. Und sich fragen: Was kann ich meinem Kind bieten? Was für Kapazitäten habe ich selber? Man braucht ein gutes Beziehungsnetz und muss selber einiges drauf haben und das vermitteln können – und auch noch dem eigenen Kind! Mit ganz kleinen Kindern ist das vielleicht noch einfacher, später akzeptieren sie nicht mehr alles, lassen sich von den Eltern nicht mehr alles sagen.