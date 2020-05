Für fast eine Million Schülerinnen und Schüler haben am 11. Mai in der Schweiz die Schulen wieder geöffnet. Auch Chantal Galladé, 47, kehrt zurück in ihr Büro. Seit 2018 wacht die ehemalige Nationalrätin als Schulpräsidentin über elf Schulhäuser im Kreis Winterthur Stadt-Töss.