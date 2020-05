Sondern?

In der Familie. Jene Eigenschaften, die tragfähige und intakte Beziehungen erst ermöglichen, erlernt man zuallererst in der Familie mit den eigenen Geschwistern, und generationenübergreifend mit den Eltern und Grosseltern. Nirgends sonst. Wenn es zuhause mit den engsten Angehörigen nicht klappt, wo und wie soll es dann sonst einmal klappen? Klar vermittelt die Schule, wie man sich in einer Gruppe durchsetzt oder sich gegen Mobbing wehren kann, aber diese Dinge lernen Jugendliche sehr schnell und lernen wir lebenslang! Hingegen nehmen viele Eltern die Sozialisierung, die in der Peer-Group geschieht, als eine Art Negativsozialisierung wahr. Entsprechend umstritten ist die Gleichaltrigen-Sozialisierung in der Pädagogik.