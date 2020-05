Von den jüngeren drei Kindern unterrichtet Andrea Liniger nun zwei daheim, das jüngste ist erst ein Jahr alt. Ihr Tag beginnt so, wie es sich viele wünschen würden: «Sie dürfen ausschlafen, stehen so auf, wie es ihrem Biorhythmus entspricht.» Das sei meistens zwischen acht und neun Uhr. Dann gibts für alle Zmorge, und gegen zehn Uhr haben sich alle an ihrem Platz eingerichtet und beginnen mit der Lernsequenz. «Jedes Kind entscheidet selber, woran es arbeiten mag, meistens sind es längere Lernprojekte», erzählt die Mutter. «Zwei bis drei Lernstunden pro Tag reichen, um die Lernziele des kantonalen Lehrplans zu erreichen», sagt sie. «Wir werden nicht unterbrochen, haben viel weniger Wartezeit als in einer Schule. Und wir müssen keine Pausen einlegen, denn wir versuchen, beim Lernen in den Flow zu kommen. So erreichen wir in sehr viel kürzerer Zeit mindestens so viel wie in der Schule – oder sogar mehr.»