Unsere Kinder brauchen Eltern, die sich gut fühlen, die erholt sind und genug Ressourcen haben, um mit den Herausforderungen des Alltags klarzukommen. Im ersten Moment mag es selbstlos erscheinen, wenn Eltern ihre Bedürfnisse nicht ernst nehmen und sich stattdessen für ihre Familie verausgaben. Doch dieser Schein trügt. Denn schon bald werden sie merken, dass ihnen schlichtweg die Energie, die Leichtigkeit und Freude fürs Familienleben fehlt. Man kann nicht geben, was man nicht hat. Selbst im Flugzeug wird uns eingebläut, in Notsituationen zuerst die eigene Sauerstoffmaske aufzusetzen, bevor wir dies bei unseren Kindern tun. Oder: Wir müssen unsere Tasse so weit auffüllen, dass davon etwas zu den anderen überschwappen kann.