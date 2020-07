Natalie Rickli behält auch im Corona-Sturm die Balance

Lange verweilt sie nicht in privaten Erinnerungen. Die Regierungsrätin spricht lieber über ihren Job. In den vergangenen Monaten stand sie im Fokus der Öffentlichkeit: Journalistinnen, Politiker und jeder, der glaubt, es besser zu wissen, kritisieren ihre Massnahmen gegen die Pandemie. Manchen ist sie zu zögerlich, andere werfen ihr eine Ego-Show vor. Und wieder andere behaupten, ihre Ratskollegen grenzen sie aus. «Wissen Sie, ich bin schon lange in der Politik. Da muss ich solche Berichte einfach stehen lassen können.» Natalie Rickli versichert, die Zusammenarbeit in der Regierung funktioniere. «Wir alle geben unser Bestes.»