Die wären?

Was will ich im Leben? Die meisten begreifen jetzt, dass es sich bei dieser Pandemie nicht um eine kurzfristige Sache handelt. Das bedeutet auch, dass man längerfristig beginnt zu planen. Viele fragen sich beispielsweise: Wie will ich meine nächsten drei Jahre gestalten? Möchte ich bei der Arbeit so viel Stress? Es gibt momentan einfach sehr viel zu denken. Und so komisch das klingen mag: Möglicherweise werden jetzt fundamentale Fragen ausgelöst, über die wir später einmal froh sein werden.