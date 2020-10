Hat sich das Virus abgeschwächt?

3. Hat sich das Virus abgeschwächt?

«Bisher hat sich das Virus genetisch nur wenig verändert. Die geringere Zahl an Todesfällen erklärt sich dadurch, dass sich in den letzten Wochen mit wenigen Ausnahmen nur junge gesunde Menschen angesteckt haben. In den letzten drei Wochen haben wir festgestellt, dass vermehrt auch wieder ältere Personen positiv getestet werden. Und einige Altersheime mussten erneut von Epidemien berichten. Für Menschen über 80 Jahre oder mit Grunderkrankungen ist die Infektion nach wie vor lebensbedrohlich, auch wenn sich die Mehrheit zum Glück gut erholt. Die Altersheime haben viel in Ausbildung und Ausrüstung investiert. Wir alle lernen Woche für Woche, besser mit dem Risiko umzugehen.»