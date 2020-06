Dann starb George Floyd. Die Erwartung an Meghan Markle war klar. Erst Tage später meldet sie sich in einer Video-Botschaft an die Absolventinnen ihrer ehemaligen High School. Sie sagt ganz offen, dass sie Angst hatte, diese Nachricht aufzunehmen: «Egal, was ich sage, es wird wieder zerpflückt werden.» Eigentlich schade, denn wie ein nur zwei Tage vorher wieder entdecktes Video von Meghan Markle aus dem Jahr 2012 zeigt, engagierte sich die Herzogin nicht erst jetzt gegen Rassimus. In einem weissen T-Shirt mit dem Aufdruck «I won’t stand for Racism» macht sie ein klares Statement.