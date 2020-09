6 Gründe, wieso wir Frühsport machen sollten

Besonders im Sommer wollen wir die Abende doch lieber dazu nutzen, mit Freunden am See Wein zu trinken als in der Schwitzbude zu ackern. Wer sein Training schon am Morgen hinter sich bringt, kann nach Feierabend mit gutem Gewissen direkt in den Apéro. Chill Mode – on! Und die Handvoll Chips müssen wir uns auch nicht verkneifen. Soll jetzt noch einer sagen, dass es sich nicht gelohnt hat, früh aufzustehen!