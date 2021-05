Giulia Steingruber: «Den Druck mache ich mir selber»

Frauen-Nationalcoach Fabien Martin, gegen den wegen Vorwürfen des verbalen Missbrauchs zweier ehemaliger Athletinnen eine Untersuchung läuft. Steingruber sagt: «Ich kann nur über meine Erfahrungen reden – und die waren immer positiv.» In einem offenen Brief stellt sich vergangenes Jahr das gesamte Nationalkader hinter den Trainer: «Wir alle sind sehr glücklich, in einem äusserst gesunden und familiären Klima in der Halle trainieren zu können. Es herrscht eine offene und ehrliche Kommunikation.» Von den Unruhen im Verband lassen sich auch die Männer an der EM nicht beeinflussen: Benjamin Gischard, 25, gewinnt Silber am Boden und Christian Baumann, 26, Bronze am Barren. «Ich freue mich mega für die beiden, bin stolz auf sie. Wir sind auch Freunde abseits der Turnhalle», sagt Steingruber. Es passt zu ihr, dass sie Erfolgsmomente und Rampenlicht gerne teilt.