Hosen tragen wir jetzt zwei Nummern zu gross

Scrollt man sich durch die heissesten Street-Styles der Stunde, springt einem ungewöhnlich viel Stoff entgegen. Zumindest am unteren Teil des Körpers. Zu klitzekleinen Crop Tops gesellen sich nun ausgebeulte Trainer-Hosen. Der Clou: Sie müssen mindestens zwei Nummern zu gross sein. Überlang und extra breit – so geht der Look erst richtig auf. Statt schmal in der Taille soll die It-Hose der Saison schliesslich locker auf der Hüfte liegen. Bloss nicht einengen lassen! Was wir nach zwei Jahren der Pandemie brauchen, ist Freiheit – auch an den Beinen.