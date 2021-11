Warum der Tracksuit aus «Squid Game» wie blöd trendet

Ein überdimensionales, fettes Plastikschwein baumelt von der Decke. Es ist durchsichtig und was man durchschimmern sieht, ist Geld. Sehr viel Geld. Die, die darunter sitzen, sind Menschen, die eben das nicht haben. Gar nichts haben sie nämlich – bis auf einen Berg Schulden. Man verspricht ihnen ein Vermögen, wenn sie sich dazu bereit erklären, sich einsperren zu lassen und in tödlichen Kinderspielen gegeneinander anzutreten. Wer übrig bleibt, kriegt den Inhalt der Sau. So warten die Teilnehmer im südkoreanischen Netflix-Hit «Squid Game» also in durchnummerierter Häftlingskleidung auf ihre lustige Henkers-Partie. Anonymsiert in Tracksuits, Retro wie jene aus den späten Siebzigern – nicht gestreift, nicht orange (the new black), sondern tannengrün. Klar, es geht schliesslich sportlich zu. Und Grün ist die Farbe der Hoffnung. Dann fallen jede Menge Schüsse und das Blut spritzt. Ironie tut manchmal so weh.