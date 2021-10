«Squid Game»: So gelingen die Dalgona-Kekse auch daheim

Kekse werden zum Trend

In «Squid Game» versuchen hoch verschuldete Menschen in einem Wettbewerb einen Jackpot in Millionenhöhe zu knacken. Dabei treten sie in tödlichen Kinderspielen gegeneinander an. Zuschauer auf der ganzen Welt stellen in TikTok-Videos die Challenges der Serie nach. So auch das Dalgona-Keks-Spiel aus der dritten Episode. Der Zucker-Snack lässt sich auch ganz leicht zu Hause kreieren.