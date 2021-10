Wie geht nachhaltige Altersvorsorge?

Welt retten oder wenigstens nicht verschlechtern?

Gemäss Ratgebern soll man also in Aktien oder ETFs (Exchange Traded Funds) investieren, nicht Obligationen. Bei einem ETF fliesst das Geld oft in hunderte, manchmal in tausende Unternehmen. Wer bei konventionellen ETFs ein ungutes Gefühl hat (wer weiss, welche Firmen man da unterstützt), für den oder die gibt es schon seit langem ETFs, die sich als nachhaltig bezeichnen. Sie werden nach Kriterien bewertet, die sich ESG (Environment, Social, Governance) oder SRI (Socially Responsible Investments) nennen und schliessen bestimmte Branchen aus, zum Beispiel Hersteller von Waffen oder Firmen, die mit Atomkraft Geld verdienen. Und trotzdem bleiben auch solche ETFs ein Kompromiss. Man habe immer ein Unternehmen drin, das man nicht drin haben will. Das liegt auch daran, dass die Zahl der Interpretationen von «nachhaltig» zunimmt.