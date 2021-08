Irgendwann wird es einmal so sein: Roboter fahren Auto, übersetzen Texte, erledigen die Buchhaltung. Wie viele Jobs die automatisierten Kollegen übernehmen werden, weiss heute noch keine*r so genau. Wann eigentlich auch nicht. Ausser Elon Musk. Der «kann mit Sicherheit sagen, dass es viel länger als zehn Jahre dauern wird, bis ein humanoider Bot von irgendeinem Unternehmen auf der Welt in den Laden gehen und Lebensmittel für Sie einkaufen kann.» Zukunftsmusik also, was der CEO am vergangenen Donnerstag während des Tesla «AI-Days» (Künstliche-Intelligenz-Tag) präsentiert hat: einen Roboter, im Entwicklungsstadium.