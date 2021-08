«Algorithmen legen diskriminierende Praxen brutal offen»

Dieser schonungslose Einblick in die Datenwelt ist aber ein Glücksfall. Erst wenn wir verstehen, wie ein Algorithmus zu seinen Entscheiden gelangt, können wir die Daten so bearbeiten, dass er fairer wird. Und erst dann wird der Algorithmus gerechtere Entscheide treffen können als der Mensch. Werden Befangenheiten vom Unbewusstsein an die Oberfläche gespült, sterben Diskriminierungen langsam aus. Und das sollte 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts erwartet werden dürfen – in allen Bereichen, die unser Leben stark prägen (Gesundheit, Hypotheken, Arbeitsleben).