… das eigene Spiegelbild wird unerträglich

Wir sind nur in etwa 60 Prozent der Fälle in der Lage, manipulierte Bilder zu erkennen. Die übrigen gehen als echt durch, auch wenn sie bearbeitet sind. Bildbearbeitung wird online also nicht abgestraft, sondern üblicherweise regnet es Likes dafür. Als weisse, schlanke Frau mit einem Instagram-Face wird man häufiger von Instagram ausgespielt, als wenn man nicht in diese Form passt.