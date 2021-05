Wann haben Männer aufgehört, bauchfrei zu tragen?

«I want your belly and that summer feelin'. Getting washed away in you», singt Harry Styles in «Watermelon Sugar». Da gehts um Sonne, Sommer und süssen Sex, um oralen gar. Und während er im Video bedeutungsschwanger in triefende Melonen beisst, trägt er bauchfrei. Ganz selbstverständlich. Und das sieht nicht nach Love Parade aus. Sondern eher nach früher. Nach einer wilden Vergangenheit, in der Männer in kurzen T-Shirts nicht affektiert, sondern schlicht männlich waren.

Wir müssen das Crop Top umdeuten. In den 70ern schnitten Bodybuilder ihre Oberteile ab, um einen Dresscode zu umgehen, der besagte, man dürfe nicht oben ohne trainieren. Boys wie Arnie Schwarzenegger turnten also bauchfrei durch die Gyms, um zu zeigen, was man hat. In den 80ern und 90ern machte die Popkultur Crop Tops an Männern heiss. Sexsymbole legten die Lenden frei, die Frauen verschluckten sich beim Anblick von Prince, Lenny Kravitz, Mark Wahlberg und Johnny Depp schier an ihrer Schnappatmung. Und heute so: «Hmm ja, gewöhnungsbedürftig» und «Gay, aber irgendwie ganz geil». Oh Mann.