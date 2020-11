2. Was tut mir gut?

Wenn ihr euch zum Beispiel jeden Morgen die Fallzahlen in der Zeitung anschaut und seht, dass diese ständig steigen, könnt ihr das ändern. Eine Lösung wäre, nur noch jeden zweiten Tag die Zahlen zu studieren und an den anderen Tagen dafür etwas zu tun, das euch richtig guttut. Zum Beispiel ein Telefonat mit einer Freundin oder einen kurzen Spaziergang in der Natur. Versucht, den Fokus aufs Positive zu legen und Dinge tun, die euch Spass machen und Kraft geben.