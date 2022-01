Look II: Zucker fürs Haar mit Mini-Zöpfen

Einen Hairstylisten oder zumindest eine dritte oder vierte Hand von der Freundin? Brauchen wir für diesen Look nicht! Nicht nur Popstar Dua Lipa zippelt am wohl leichtesten Haar-Trend herum, auch Bossbabe Kylie Jenner und Model Elsa Hosk flirteten schon mit den 4-Minuten-Zöpfen. Ob am Strand, im Schneegestöber unter der Mütze (so kleben die Haare nicht elektrisch am Gesicht fest) oder auf dem Roten Teppich wie Italo-Superstar Chiara Ferragni bei den Filmfestspielen in Cannes letzten Juli – die Baby-Zöpfchen sind schnell, easy und romantisch. Unsere Gefühle geraten ebenso in Wallung wie unsere Strähnchen. Auf das Mützli, fertig, los!