Unterwegs

Aus welchen Gründen auch immer ihr der Meinung seid, ihr müsstet eure Mütze unterwegs abnehmen (vielleicht reist ihr plötzlich in eine andere Temperaturzone), wappnet euch in diesem Winter mit Haarspray und Trockenshampoo in Reisegrösse. Mit einem Spritzer von letzterem den Ansatz aufschütteln, dann den Kopf nach vorne werfen, mit Haarspray von unten für Volumen sorgen und alle umhauen. Seid ihr unbewaffnet unterwegs, kann auch ein durchwuscheln mit den Fingern helfen. Reicht das nicht, lösen ein hoher Dutt oder ein Rossschwanz das platte Problem. Merke: Wer auf Nummer Sicher gehen will, verlässt das Haus ab jetzt nur noch mit Haargummi am Arm.