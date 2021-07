Zurück der Glanz. Zurück der Glamour. Zurück die Garderobe. Nachdem das Festival de Cannes vergangenes Jahr coronabedingt auf den roten Teppich verzichten musste, war die Freude über das Zusammentreffen am Boulevard de la Croisette die letzten Tage gewaltig. Insgesamt 24 Beiträge konkurrieren im Wettbewerb um die Hauptpreise. Grosses Kino auf der Leinwand.



Unter anderem versetzt Wes Anderson mit «The French Dispatch» in das romantische Frankreichbild der Amerikaner. Seine Handschrift ziert erneut die Ästhetik – absolute Symmetrie, liebevolle Details, stimmige Farbpalette. Erwähnenswert ist auch die Besetzung mit Frances McDormand, Saoirse Ronan, Bill Murray, Tilda Swinton und Timothée Chalamet. Letztere beiden zeigten sich an der Filmpremiere in schimmernder Kleidung, die für höchste Begeisterung sorgte. Ebenso feiern wir folgende Looks: