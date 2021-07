Die schönsten Openair-Kinos der Schweiz

Man nehme ein paar Freunde, setze sie zusammen an einen Tisch und werfe die Frage «Was wäre, wenn...» mit optionalem Satzende und optionaler Antwort in die Runde. Et voilà: hypothetische Szenarien füllen den ganzen Abend. Zumindest solange Kreativität und Lust dazu reichen.



Was wäre, wenn 2020 keine Pandemie über uns hergezogen wäre? Vermutlich Olympische Spiele, volle Konzerthallen und keine etablierte Home-Office-Kultur. Was wäre, wenn sich Jelena (Justin + Selena) niemals getrennt hätte? Eine Hailey ohne Bieber im Namen. Und was wäre, wenn ein umstrittener Herr mit ebenso umstrittener Frisur, seine vermeintlich rechtmässigen 2,7 Millionen Wählerstimmen hätte finden können? Wir wären jenseits von «great again».



Bereuen wir verpasste Chancen, fragen wir uns ebenfalls: Was wäre, wenn…? Obwohl langes Zerdenken über nicht eingetretenen Realitäten reine Zeitverschwendung ist. Die bessere Idee? Aktuelle Chancen wahrnehmen. Uns impfen lassen zum Beispiel. Oder eines der folgenden Openair-Kinos besuchen. Schliesslich wollen wir am Ende des Sommers nicht bereuen, etwas verpasst zu haben.