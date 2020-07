Erst fand ich diese Fünfjährige unverschämt. Zugegebenermassen ist sie aber eben tatsächlich um einiges jünger als ich und meinte es vermutlich nicht böse. Oder wusste nicht, dass sie da einen wunden Punkt trifft. Wie es wohl die Mutter so fand, fragte ich mich. Ist es, wenn man Kinder hat, weniger schlimm älter zu werden, weil man mit etwas mitwächst – einem oder mehreren Wesen? Ich dagegen gedeihe nur mit mir selbst. Und weil ich mich so stark darauf konzentrieren kann, fühlt es sich eher nach Verderben an.

Fakt ist: In Gesellschaft Gleichaltriger fühle ich mich verdammt alt. Liegt es wohl daran, dass die meisten in meinem Alter eine Familie gegründet haben und mich dieser Vergleich aus der sonst so geschmeidigen Bahn wirft? Die haben mit Mitte 30 was geschafft (oder eher: geschaffen) und ich ... ich lebe eben immer noch wie mit Mitte Zwanzig – wild and free, nur mit mehr Geld, Komfort, Sorgen und deutlich weniger Feier-Wut in mir. Ist es das? Oder triggert mich der Blick in die ebenso zerknitterten (aber natürlich wunderschönen) Gesichter? Lächeln mich dagegen nämlich Mittzwanziger an, strahle ich motiviert mit.