Das Meer als Energiespender

Psychologe Florian Schmid-Höhne hat die Wirkung des Wassers – und insbesondere des Meeres – auf die Psyche erforscht. Dabei fand er unter anderem heraus, dass sich Menschen am Meer besser selbst wahrnehmen. «Es ist viel leichter, von sich zu erzählen, wenn man am Strand spazieren geht, als wenn man in einem Seminarraum oder Therapieraum sitzt», sagt er im Interview mit der Newsplattform Der Westen und ergänzt: «Die Fläche des Meeres dient als Projektionsfläche, um über sich, um über die eigenen Gefühle nachzudenken.» Zudem laden wir am Ozean unsere Batterien auf: