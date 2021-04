Über die Höhe des Trinkgeldes scheiden sich nach wie vor die Geister. Meistens spricht man von zehn Prozent des Rechnungsbetrages. Grundsätzlich aber rechnen wir in der Schweiz das ja meist nicht so genau aus, sondern runden den Betrag einfach zu einer schönen Summe auf. In der Regel ist hierzulande das Trinkgeld sowieso freiwillig. Und diese ungeschriebenen Gesetze sind auch gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, dass Trinkgeld, wie oben schon erwähnt, auf die Qualität des Restaurants abgestimmt wird.