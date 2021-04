Die Lust auf Luxus in Krisenzeiten

Der Druck nach nachhaltiger Kreislaufwirtschaft wächst

Die Fundstücke in Secondhand-Shops sind also genauso wichtige – wenn nicht gar grössere (und noch dazu günstigere) – Statussymbole, wie neue Teile frisch ab dem Ladengestell. Könnte der Secondhand-Markt also für die grossen Luxusbrands gefährlich werden? «Nein, aber es ist ein Anstoss zum Umdenken», findet Fabio Duma. «Kreative Geschäftsmodelle und Kreislaufwirtschaft sind gefragt, die der veränderten Nachfrage der Konsument*innen entsprechen und ökologische Aspekte stärker berücksichtigen.» Viele Brands versuchen deshalb, das Secondhand-Konzept in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren. So beispielsweise auch die Marke Nike, die nun mit dem «Nike Refurbished»-Programm gebrauchte Sneaker wieder tragbar macht und in gewissen Stores wieder zum Verkauf ausstellt.