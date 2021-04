Statussymbole sehen jetzt aus wie selbstgemacht

Den Faden wieder aufgenommen: Häkeln für Arme

Man ahnt es bereits, bei Bottega Veneta wurde weitergehäkelt. Für diesen Sommer in den schönsten Bonbon-Farben, in herrlich hohen Preissegmenten. Wer im Lockdown also zur Strickliesel mutiert ist, ist nun ganz klar im Vorteil. Prominentestes Beispiel ist wohl Ella Emhoff, Stieftochter von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, für die das Ganze aber zugebenermassen mehr als ein Hobby ist: Ella studiert an der renommierten Parsons School of Design in New York City und hat sich aufs Stricken und Häkeln spezialisiert. An den Nadeln zaubert sie geringelte Hosen, blumige Crop Tops und duftende Hüte (ganz im Ernst, parfümiertes Garn machts möglich).