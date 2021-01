Darum trugen Kamala Harris und Michelle Obama Lila

Kleider-Knall am Kapitol

Sehen lassen konnten sich nicht nur Kamala Harris und Hillary Clinton in Violett, sondern auch Michelle Obama in Bordeaux – immerhin ein dunkles Rot mit unübersehbarem Violettstich. Auch der eindrückliche Rest des erlesenen Publikums putzte sich heraus und erstrahlte in allen Schattierungen des Regenbogens. Ihr habt die Hälfte der Looks verpasst, weil Michelle Obama euch mit ihrem Auftritt in den Bann gezogen hat? Verstehen wir natürlich – und deswegen gibts hier die modischen Highlights der Inauguration von Joe Biden und Kamala Harris. Melania, who?