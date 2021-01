Wie trägt und reinigt man die FFP2-Masken richtig?

Können FFP2-Masken gereinigt werden?

Auch die FFP2-Modelle sind vom Arbeitsschutz ursprünglich als Einwegprodukt entwickelt worden. Gebrauchen wir sie nur privat, zum Beispiel für den Ausflug in den Supermarkt oder eine Tramfahrt, müssen wir sie aber nicht gleich in den Müll schmeissen. Wichtig ist, dass die Masken nach jedem Tragen vollständig trocknen können, am besten über einen Zeitraum von sieben Tagen. Wer die Wartezeit verkürzen möchte, kann seine FFP2-Maske auch im Ofen trocknen – und zwar eine Stunde lang bei konstanten 80 Grad.

Vorsicht: Hat eure Maske ein Ventil, hat sie im Ofen selbstverständlich nichts verloren.