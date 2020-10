Diese 4 Lebensmittel haben im Ofen nichts verloren

Knusperverlust bei Paniertem

Generell gilt: Backen ist nicht gleich Frittieren. Das Ergebnis ist nicht bei allen Lebensmitteln das gleiche. Wer also ein richtiges Schnitzel oder fantastische Chicken Nuggets will, der sollte seine Ware besser frittieren oder braten. Zum Warmhalten darf sich Paniertes natürlich sehr gerne in den Ofen kuscheln. Ganz wunderbar funktioniert so ein Ofen-Saunagang allerdings für Gemüse.