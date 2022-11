Gemüse, das bei Östrogenmangel hilft

Spinat

Popeye hats uns schon in der Kindheit gelehrt: Spinat macht stark! Auch wenn das mit dem wachsenden Bizeps in Realität nicht ganz so zackig funktioniert. Trotzdem sollten wir die grünen Blätter essen. Neben Eisen stecken in Spinat Kalzium und Folsäure und das Provitamin A, Vitamin C und Vitamin K1. Letzteres hilft die Blutgerinnung zu regulieren.