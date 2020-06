Neben all den Food-Trends müssen wir aber auch zugeben, dass es uns manchmal einfach zu mühsam ist, für ein Znacht noch stundenlang in der Küche zu stehen. Und wenn die Faulheit mal wieder Überhand nimmt, rettet uns Ofengemüse jedes Mal aus der Patsche. Rüebli, Broccoli, Sellerie und Randen (oder was man sonst noch alles zu Hause hat), in Stücke schnippeln, mit Öl benetzen, mit Salz bestreuen – und ab in den Ofen. Gross was falsch machen kann man dabei definitiv nicht.