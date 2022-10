Weisse Lasagne

Zubereitung:

Für die Fleischsauce Zwiebel, Karotte und Sellerie schälen und in kleine Würfel (4 x 4 mm) schneiden. Pancetta in feine Streifen schneiden. In einer Pfanne Olivenöl erhitzen und das Röstgemüse mit der Pancetta bei mittlerer Hitze 10 Minuten anschwitzen (ohne zu bräunen). Mit Wein ablöschen. Salsicce aus der Haut lösen, zerdrücken und mit dem Hackfleisch zum Gemüse geben. Geduldig anschwitzen, bis der Fleischsaft verdampft und es anfängt knisternd anzubraten (15 Minuten). Mit Gemüsebrühe bedecken und 30 Minuten leise offen einköcheln, bis die Flüssigkeit fast verkocht ist.