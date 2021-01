Hoch die Hände, Präsidenten-Wende! Ja, der Tag ist tatsächlich gekommen: Republikaner Donald Trump, 74, legt sein Amt nieder und Demokrat Joseph Robinette «Joe» Biden, 78, tritt den Posten als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika an. Neben dem neuen «POTUS» (President of the United States) zieht selbstredend auch die neue «FLOTUS» (First Lady of the United States) ins Weisse Haus in Washington ein. Eine Führung der Vorgängerin durch die neuen Gemächer, nun, die fiel diesmal aus. Genau wie die persönliche Übergabe des alten Präsidenten an den neuen.