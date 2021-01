Warum das Cover von Kamala Harris angegriffen wird

In den kommenden Wochen wird Kamala Harris vereidigt. Als erste schwarze Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Die Vogue sprach dazu mit ihr über die «Black Lives Matter»-Bewegung und darüber, dass sie zwar die erste sein möge, aber sicherstellen wird, dass sie nicht die letzte sein wird. Oder dass sie stolz ist, dass ihre Nichten in einer Welt aufwachsen werden, in der eine schwarze Frau die zweitmächtigste Person Amerikas ist. In einer Welt, in der das möglich ist.