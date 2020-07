Touchdown für die Gleichheit

In Reno fällt er schon vorher auf. Ein muskelbepackter Typ, der auf dem Platz statistische Bestmarken im College-Football aufstellt. Nicht nur, weil er lange, präzise Pässe auf seine Vorderleute spielt, sondern oft genug den Ball selbst durch die Wand aus Verteidigern trägt und mit den Attacken den Offensivgeist seiner Mannschaft inspiriert. Es dauert nicht lang, bis er sein eigentliches Ziel erreicht. Als Sohn einer weissen Mutter und eines schwarzen Vaters, die ihn als Baby zur Adoption freigegeben hatten, ist er in einer weissen Mittelklassefamilie in Kalifornien aufgewachsen und hat seine Ambition schon an der Highschool in einer Klassenarbeit formuliert. Der elfjährige Colin schrieb damals, in der Dutcher Elementary School von Turlock, im Exerzitium «Schreibe einen Brief an dein zukünftiges Ich», dass er auf eine Körpergrösse von «1,80 bis 1,90 Meter hoffe». Er wolle «ein gutes College für Football besuchen» und Profi werden. Auf der Wunschliste? «Entweder die Niners oder die Packers.»